Facebook 為了提前迎接新一代的用戶(Facebook限13歲以上才可使用)，為關心兒童隱私的族群及父母們，在 2017 年推出 Facebook Kids App，讓孩童們也能擁有可靠的即時通訊平台。不過因應曾經爆發隱私政策不夠周全，以及相關孩童權益的團體以及父母，呼籲想更進一步了解孩童們使用 Facebook Kids App 的線上體驗，Facebook 宣布修改相關隱私政策並且推出更多工具，讓父母可以更有效、全面的管理與了解孩子使用 Facebook Kids App 的歷程。

臉書Parent Dashboard助父母管控Facebook Kids App

Facebook Newsroom 宣布，新版的 Facebook Kids App 將會授予家長更多管控上的權利。家長透過本身 Facebook (iOS 以及 Android 版) App，即可在 Parent Dashboard 查看孩子使用 Facebook Kids App 的情況，並進行進一步管理，具體包含：

(1)近期聊天者以及聊天歷史

無論孩子是傳送文字訊息或者是視訊聊天，可察看近期孩子都跟誰聊天，以及 30 天內與他聊過天的對象。

(2)查看聊天室窗中傳送的照片日誌

可查看孩子 Facebook Kids App 收件匣中收到那些照片，以及他傳送了那些照片。如果父母認為某張照片的內容不適合孩子觀看，還可遠端刪除，或者進行回報。

(3)查看孩子封鎖的對象與行動

父母可以查看孩子在 Facebook Kids App 中回報了那些情況，或者是他封鎖或解除封鎖的聯絡人列表。而如果孩子有新增的封鎖對象或是回報行動，父母都將獲取通知。

(4)遠端刪除設備登入權限

父母可了解到孩子使用了那些設備來登入 Facebook Kids App，並且可以遠端刪除特定設備登入的權限。Facebook 特別指出，這項功能無法讓父母直接從遠端限制孩子當下的登入權限。

(5)父母可下載孩子的聊天歷程日誌

父母可以像下載自己的 Facebook Information 列表那樣，下載孩子的 Facebook Kids Information。這當中包含聯絡人列表、傳送與接收了那些照片與影片等等。當父母提出這樣的需求，孩子也會同時收到通知。

針對「封鎖」權限，Facebook 指出，目前 Facebook Kids App 的孩童用戶，可以自行決定要封鎖或是針對特定用戶解除封鎖。當他們被加入封鎖者存在的群組中，他們將會獲得提示。雙方可以在群組中一同聊天，但是無法一對一的聊天。當特定對象被孩子封鎖後，他們雙方的一對一聊天紀錄仍舊會保留，以便於父母後續查看。而父母當前仍舊可以決定孩子可以在 Facebook Kids App 中與那些對象聊天，並且可以隨時移除對方。

由於 Facebook Kids App 主要是一款針對兒童族群而生的即時通訊應用，為了讓這些用戶能夠更明確的明瞭到自己的個資會如何被使用，Facebook 也推出了更多圖形化的說明介面，讓孩子們能夠知道當他們使用 Facebook Kids App 時，那些資料會被使用以及會被其他的用戶得知，例如使用者名稱、照片等等。

(中時電子報)