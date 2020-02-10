新型冠狀病毒肺炎疫情截至2月10日已經造成超過900人死亡，死亡人數超過SARS。全球科學家目前都積極研發新型冠狀病毒的疫苗。日前，大陸科研團隊已宣佈疫苗已經開始動物試驗，最快4月就可進行人體臨床試驗。

據《第一財經》報導，這款新冠病毒疫苗由大陸疾控中心、上海同濟大學醫學院和上海生物技術公司斯微生物共同設計開發，斯微生物提供生產疫苗樣本。本周日新疫苗的樣本已經在100多隻健康的小鼠身上注射。疾控中心的官員證實疫苗進展的同時還強調：「這還是非常早期的階段，要用到人身上，還有很多『步』要走。」

本周日新疫苗的樣本已經在100多隻健康的小鼠身上注射，最快4月就可以進行臨床試驗。（圖／中社社）

開始進行動物試驗是疫苗開發必經的階段，根據試驗週期和病人的情況，臨床試驗週期可能從幾個月至幾年不等。目前此一動物試驗進度距離大陸疾控中心1月24日成功分離首株新型冠狀病毒，僅僅只花了2周時間。

報導引述斯微生物表示，1月底研發人員在獲得疾控中心提供的新型冠狀病毒抗原後，就開始了兩周的疫苗研製工作，目前在疫苗的動物試驗中使用了9至12種不同的抗原。

同濟大學附屬東方醫院院長劉中民教授曾在接受《央視》採訪時表示，小鼠試驗只是對候選疫苗的初步篩選，下一步進行進行毒性檢驗時就會應用到猴子等大型動物，以保證疫苗進入人體臨床試驗的安全性。

報導指出，斯微生物預計，如果動物試驗進展順利，那麼這款新疫苗將最快於今年4月進入人體臨床試驗。

儘管大多數科學家相信，「遠水救不了近火」，等到疫苗被認為是安全的時候，疫情可能已經有所緩解，但是疫苗的儲備對於未來類似病毒的防控有積極意義。以埃波拉病毒為例，2014年病毒首次在西非暴發時，沒有疫苗可用，然而在2019年剛果再次暴發埃博拉疫情時，有超過20萬人注射了埃博拉疫苗，及時地抑制了疫情的擴散。

目前全球包括美國、英國、法國、澳大利亞等國家的研究人員仍在積極投入新型冠狀病毒疫苗的研製。一場與病毒「搶時間」的疫苗競賽也隨之展開，都爭取在最短時間內將疫苗在大陸推進至臨床試驗階段。

(中時電子報)