世界衛生組織（WHO）終於承認了！世衛組織秘書長譚德塞10日在推特上面提到，近期有越來越多沒有去過中國大陸的人感染了2019新型冠狀病毒，這可能將造成全球性的大規模感染，他也在文末提到集資6.75億美元的防疫費用還未達成，希望各國能多出點力，貼文一出卻不太到受網友們支持，還有網友砲轟他一昧偏袒大陸，導致疫情現在失控。

許多網友不滿譚德塞的判斷失誤，造成疫情全球性的爆發（圖／翻攝自譚德塞推特）

世界衛生組織國際專家先遣小隊已前往中國，預計將在10日晚間抵達北京，譚德塞也在推特上表示，「我剛在機場為世衛組織領導的2019新型冠狀病毒國際專家訪中代表團的先遣團隊成員送行，這個團隊由艾沃德（Bruce Aylward）博士率領」，國際專家們將與中國合作，增進對疫情的了解，以指導全球應對工作。

另外，譚德塞也在推特上呼籲各國可以集資幫助防疫，疫情的整體公共衛生花費據估為6億7500萬美元（約新台幣202億元），雖然日本先前就捐款10億日圓（約新台幣2.7億）作為防疫基金，但距離6億7500萬美元的的目標還未達成。

譚德塞的貼文也引來不少網友抨擊，「錯誤的決策者」、「不覺得有點太慢了嗎？」、「現在才發現？」，都是指責譚德塞過度相信北京導致判斷失誤，造成疫情大爆發。

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(中時電子報)