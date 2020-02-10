因應新冠肺炎疫情，高雄市長韓國瑜（後排中）10日召開應變會議。（柯宗緯攝）

高市府因應新冠肺炎疫情，今（10）日由市長韓國瑜召開第6次應變會，會後韓國瑜重申，建議市民在室內等密閉空間戴口罩、勤洗手、量體溫，戶外則自行判斷，除非等到確定一級防護降低，降為二級，或者新型冠狀病毒疫情緩和、結束，大家當然可以不用再戴口罩。

韓國瑜表示，今天召開第6次防疫會議，一樣要提醒市民朋友，雖然是老生常談，但是一定有它的道理，希望市民朋友還是要做好健康的防疫觀念，呼籲市民朋友在密閉空間戴口罩、勤洗手、量體溫，特別要注意高度敏感的傳染源，包括電梯、手機、門把。

針對口罩荒仍未解，韓國瑜提到，高雄市政府是全國唯一的一級防護、一級開設的城市，他本人是指揮官，在密閉空間還是鼓勵民眾一定要戴口罩，至於戶外則由大家自己評斷。

韓國瑜表示，若身為一級防護城市的指揮官，自己都不戴口罩，如何說服大家？而且從各項資料來顯示，這次新型冠狀病毒漫延情況，並沒有完全緩和下來，所以料敵從寬，鼓勵高雄市民朋友一定要養成戴口罩的習慣。

他也勉勵市府衛生、民政、社會、海洋、教育等局處，這段時間以來辛苦防疫，如同中央衛福部長陳時中也是忙得焦頭爛額，因為這個新型冠狀病毒所引發的所有額外工作壓力，呼籲市府同仁，能夠咬緊牙根，共體時艱，聯手來防疫。

高市衛生局長林立人指出，目前高市居家隔離人數約10多人，另針對居家檢疫考驗跨局處人力，但有任何問題，包括吃飯、垃圾清運、就醫等，已擬好相關程序，若有相關需求，可撥打7230250洽衛生局值班人員及時提供服務。

海洋局長趙紹廉表示，有關於漁船、船隻的防疫和船員的健康管理，很早就已經函請各個漁船船主加強宣導，高雄區漁會漁業廣播電台每個整點也都會拿來廣播，提醒船員相關的防疫的須知。

趙紹廉提到，有關大陸船員從1月30日開始，就已經停止大陸漁船來台，既有的大陸船員，遠洋漁船雇用889人、近海漁船雇用85人，透過國際商港簡易的方式合法入境，海巡署安檢所會進行相關體溫量測。

至於郵輪部分，趙紹廉表示，從2月6日起禁止國際郵輪泊靠，大、小三通客船今天開始也停止泊靠；先前鑽石公主號並沒有停泊高雄、世界夢號當時停泊，也完全沒有人下船。威士特丹號雖有停泊，但過去14天有疑似症狀的38名旅客都沒有下船，截至目前為止，該船上也還沒有傳出確診案例。

觀光局長邱俊龍表示，高市目前推安心旅遊，要求飯店第一線人員戴口罩，若酒精、漂白水不會取得有困難，會來協助取得。另外在公共場域的部分，要求每兩小時做一次清潔消毒，同時鼓勵大家在防疫期間，多到戶外活動。

(中時 )