日本外務大臣茂木敏充今天說，為協助目前還滯留中國湖北省的日本人返國，日本政府正在做最後協調，最快可能在這個週末派遣第5架次包機赴湖北接人。

俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫情延燒，日本放送協會（NHK）報導，茂木受訪時說，日本政府希望能用第5架次包機，讓日本人返國計畫暫時告一段落，希望目前還留在湖北省的日本人或企業，能早日決定是否搭乘第5架次包機返國。

談到可能搭乘第5架次包機的人數，茂木說，有可能比之前派遣的第1架次到第4架次人數來得少。

日本產經新聞報導，截至本月7日止，日本政府已派遣4架次包機，接回包括日本人中國配偶等在內共763人，當時雖然已接回大多數希望返回日本的日本人，但之後又傳出有滯留當地的日本人希望返國。

另外，有關停泊在日本橫濱港，發生武漢肺炎群聚感染的鑽石公主號郵輪，日本內閣官房長官菅義偉下午在記者會談到新增60多人感染時說，目前接獲報告指出有人在病毒檢查呈現陽性反應，政府會在整理好檢查結果，先通知患者本人後，再由厚生勞動省出面宣布。

菅義偉說，未來基於病毒檢查處理能力等情況的同時，將持續以照顧船上人員健康與化解不安作為最優先應對項目。

至於是否對船上所有人進行病毒檢查，菅義偉說，現階段有困難。

(中央社)