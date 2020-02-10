阿里山國家風景區石棹地區椿寒櫻在2月上中旬盛開。（黃源明提供／張毓翎嘉義傳真）

阿里山國家風景區頂石棹昭和櫻。（黃源明提供／張毓翎嘉義傳真）

阿里山國家風景區內頂石棹椿寒櫻。（黃源明提供／張毓翎嘉義傳真）

阿里山國家森林遊樂區內阿里山旅社區山櫻花。（黃源明提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣阿里山國家風景區進入2月中旬，粉色系的椿寒櫻、昭和櫻在頂石棹、隙頂、太和、頂湖等地及台18線（阿里山公路）沿線相繼盛開，長年在當地駐足的攝影師黃源明表示，除這2種櫻花，走阿里山公路，沿路有大面積的山櫻花盛開，景緻美不勝收，趁著白天陽光露臉時，民眾可上山欣賞一波波的櫻花饗宴。

椿寒櫻往年在2月上中旬盛開，昭和櫻則在2月中下旬，阿里山國家風景區1000公尺左右的山區，屬於這2種粉色系的櫻花最適合生長的環境；黃源明指出，今年花期雖與以往差不多，但受到寒流影響，花苞有凍傷情形，花況較不如預期，不過，這2種櫻花近年種植面積有愈來愈廣的趨勢，相信遊客能一睹優美的花姿。

林務局嘉義林區管理處預定今年「阿里山花季」為3月10日至4月10日，黃源明說，阿里山國家森林遊樂區內有數千株櫻花的品種，其中同為粉紅色系，花型也與昭和櫻極相似的「阿龜櫻」也已暖身準備「粉」末登場，雖目前天氣較無酷寒之意，還不至於春暖花開，不過山區仍處春寒料峭的氛圍。

他說，今年受到寒流影響，台中武陵農場櫻花被凍傷，美景大不如前，花季提前結束；但阿里山的台灣原生種山櫻花，從去年12月到今年4月，在阿里山公路及頂石棹、隙頂、太和等地，花苞未受低溫而凋零，反而在枝頭上亮麗綻放，另外，他也提醒遊客，賞花時請注意交通安全，不要影響當地居民出入。

(中時 )