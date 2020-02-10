學甲蜀葵花季活動將於228連假期間登場，現在花開約5成左右，平日時間就吸引不少民眾前來拍照賞花。（莊曜聰攝）

學甲蜀葵花文化節活動今年已經是第7年舉辦，歷年為地方帶來觀光人潮，雖有新冠病毒肺炎影響，區公所決定仍照常舉辦。（莊曜聰攝）

元宵節過後，春天的腳步更近了，春暖花開，每年2月底是學甲蜀葵花的花季，近年來都會選在228連假期間舉辦「唸戀蜀葵花文化季」活動，替地方帶來不少觀光人潮，但受到新冠肺炎疫情影響，許多室內展覽活動均延期或暫停舉辦，經過學甲區公所評估後，最後決定如期舉辦，活動也正式邁入第7年，邀請各地民眾前來賞花。

蜀葵花在每年的10月中旬栽種，隔年的2、3月左右開花，學甲區的蜀葵花田主要集中光華里一帶，總面積約有4公頃，光華里長邱益在多年來負責種植、管理，不僅讓環境美化，也讓學甲蜀葵花名氣越來越高，今年為了讓花田有新風貌，還種植了一些鼠尾草，加上小麥、紅藜田，讓花海視覺更豐富。

但這批蜀葵花在去年12月的生長期遇上大雨，部分蜀葵難以抵擋雨勢而倒伏，剩下及補種的蜀葵則因為暖冬影響，還未長到一定高度就已經開花，但經過整理後，植株生長的狀況不錯，花苞也不少，農曆春節時寒流來襲，不少蜀葵花開，目前大約有5成左右，已經吸引許多遊客前來，若氣候順利預計2月底會迎來盛開花況。

今年正巧遇上新冠肺炎疫情，經過評估後，學甲區公所決定繼續舉辦，蜀葵花節在228連假正式登場，開幕地點就在光華里活動中心，包括有學童寫生彩繪蜀葵花、蜀葵花田音樂會、蜀葵花間農市集、遊客現場打卡成宮後還能兌換限量200個的蜀葵花吸水杯墊，每個周末都有不同活動。

(中時 )