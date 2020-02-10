北港牛墟不受疫情影響，人潮不減。（張朝欣攝）

新冠肺炎造成各地景點人潮減少，不過雲林縣北港鎮牛墟市集仍然人潮聚集，並未受到疫情影響，民眾表示牛墟市集是開放式空間，去年底重新啟用後場地比之前大1倍，人群不會像以往那麼密集，因此大家比較不會擔心染疫。

新冠肺炎延燒，許多民眾減少出門避免染疫，連菜市場的人潮也明顯減少，不過每3天開市1次的北港牛墟市集卻沒有受到太大影響，民眾來此購買價廉物美的日用品、古玩、二手貨品，也有不少人全家來品嘗小吃美食。

民眾表示，菜市場一般都是人擠人，大賣場與超市又是密閉空間，感覺比較不安全，北港牛墟位於北港溪河川地，佔地廣闊，人與人之間可以保持一定的安全距離，因此特地前來採購日常用品，順便出來走一走透透氣，以免整天待在家裡悶出病來。

吳姓民眾說家人因為擔心疫情，所以盡量減少出門，最近假日全家都在家休息，他便到牛墟買一些古玩、二手茶壺回家把玩，順利到旁邊的河濱公園散步運動，呼吸新鮮空氣放鬆心情，藉此增加抵抗力，可說是一舉兩得。

攤販指出，新冠肺炎爆發後，一開始人潮有減少一點，後來大家發現牛墟不會人擠人，且東西還很便宜，因此都來採買一些日常用品回家備用，生意並沒有受到影響，食品或衛生紙等消耗品的業績甚至還逆勢成長。

(中時 )