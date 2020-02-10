新冠肺炎疫情延燒，有感於未來將面對各類新興傳染病、癌症等重大疾病，發展精準醫療迫在眉梢，國立中山大學新設「生技醫藥研究所」與「精準醫學研究所」，今年正式對外招生，積極打造AI人工智慧分析醫療技術及治療藥物技術開發及轉譯研究。

中山生技醫藥研究所籌備主任許晉銓指出，該研究所未來將發展新型抗體藥物及疫苗，篩選抗冠狀病毒之植物新藥，並培養生技醫藥專業研發人才，著重在新一代治療藥物技術開發及轉譯研究，對重要疾病提出新治療策略，並搭配生物醫學研究所研究病毒感染與致病機轉，尋找攔截病毒入侵或抑制病毒複製之治療策略，並建構藥物篩檢平台。

精準醫學研究所籌備主任薛佑玲則表示，未來將研究個人基因體學與病毒感染機制之關係，釐清病人病徵之個體化差異，達到彌補防疫篩檢之漏洞。該研究所將培養跨領域精準醫學研發人才，引領預測、預防以及個人化醫療的生物醫學革新。

根據衛福部引用大陸公布數據，嚴重特殊傳染性肺炎確診患者年齡大多介於49歲左右，73％為男性。未來兩新設研究所將結合學術研究優勢，與合作醫院合聘醫學領域師資，成立共同協作的平台，同時培養具備新穎病原、癌症生物標記開發、診斷、治療策略設計，及整合基因體與真實世界數據分析能力的人才。

(中時 )