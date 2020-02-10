受新型冠狀病毒肺炎影響，陸股自上周（2/3）開市以來呈現劇烈震盪，上周一（2/3）一度重挫達9％，但在大陸政府祭出禁空令，且兩日共計投放1.4兆元人民幣的逆回購之下，市場情緒快速回穩，陸股重要指數亦快速反彈。

統計自1月22日武漢封城前一日以來至上周五（2/7），上綜指數跌幅收斂至6.04％，而代表大型藍籌的A50指數，跌幅約5.47％，相較大盤抗跌。

國泰投信ETF團隊表示，這波疫情恐使中國內部各行各業重新洗牌，預料A50大型藍籌股在外資青睞及政府護盤下，後市有望成為引領盤勢反攻的領頭羊。

檢視最新的疫情消息，大陸新型冠狀病毒肺炎確診人數逾3萬人以上，但疑似病例上升速度放緩，目前已有逾1,500人治癒，且治癒人數已超越死亡人數。同時，中國、英國等國家都傳出在疫苗研究上有所突破，疫情已稍見控制跡象；此外，大陸3月將召開兩會，屆時政府可能提出更多救市方案，以減緩疫情造成的經濟壓力，故市場普遍認為陸股短期不乏有反彈回升空間。

另觀察市場資金動向，陸股2月3日開市重挫當日，滬深股通北上淨買入金額達人民幣181.9億元，是滬深股通開通以來史上第二大單日淨流入，僅次於去年11月26日，A股第三階段入摩生效時的214.3億元人民幣。

此外，統計2月3日至2月5日，大陸境內掛牌的A股ETF淨申購資金亦超過156億元人民幣，顯見雖盤勢拉回，但內外資皆出現抄底或逢低承接A股的現象。

國泰投信ETF團隊表示，本次疫情對中國各行業又是一次新的洗牌，預料中小企業生存空間將備受考驗。

尤其，觀察過去外資匯入及國家隊護盤時，往往優先鎖定白馬權值股，在目前外資持有A股占比仍低的情況下，預期績優藍籌股仍將是盤勢主流。後續可優先關注A50成分股中，與本次震盪連動度較高的消費藍籌股，如中國國旅，上海機場，伊利股份、貴州茅台、五糧液、恒瑞醫藥、邁瑞醫療等，是否率先止跌。 當前面對疫情擾市，國泰中國A50正2 ETF（00655L）經理人游日傑指出，積極型投資人可於疫情未明前，利用與陸股反向連動的ETF規避短線疫情風險；長線投資人則可留意新增確診數是否開始下降，若疫情持續趨緩，可擇機介入與中國A50指數連動高的ETF，甚至可參與連動A50指數兩倍報酬的ETF，讓投資有望隨指數翻揚而獲利倍增；至於資金有限的投資人，則可使用ETF期權商品，如國泰A50（00636）ETF期貨來參與陸股後勢，惟從事期權操作，須留意整體風險並應善設停損停利點。

(工商 )