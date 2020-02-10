台灣大 元月EPS為0.41元 18:252020/02/10 工商 林淑惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣大（3045）10日自結一月份合併營收108.1億元，營業利益15.6億元，稅後淨利11.6億元，稅後EPS為0.41元。 台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，1月份受惠於momo電子商務持續表現亮眼，加上資訊與通訊業務、物聯網和雲端服務營收維持良好成長動能，抵銷行動業務營收下滑之趨勢，合併營收年成長3％。 獲利方面，該公司致力於成本費用的合理化有成，並在有線電視折舊持續下降的助益下，各業務營業利益皆呈現年成長，整體合併營業利益年增4％，並已連續三個月呈現年成長。 (工商 ) #台灣大 #EPS #合併營收 #營業利益 #稅後淨利 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-光電》工作天數少，邑錡1月合併營收3233萬元 09:092020/02/06 財經 《熱門族群》元月營收穩健，台光電、台燿帶勁 11:422020/02/06 財經 《百貨股》富邦媒攜台灣大，10日推android品牌日 14:492020/02/07 財經 《國際產業》受惠日圓貶值，本田上修全年營業利益預測 16:312020/02/07 財經 亞德客-KY元月工作天數減8天 合併營收下降 17:262020/02/07 財經 慧洋1月合併營收年減77％ 估屬短期現象 18:112020/02/07 財經 紅馬1月合併營收10.8億元 年增47％創歷史新高 14:322020/02/10 財經 氣立元月合併營收年減幅逾32％ 17:102020/02/10 財經 遠百新店挹注元月合併營收達34.8億元 年增8.85% 17:222020/02/10 財經 富邦金控1月獲利95.14億元 歷年同期新高 17:512020/02/10 財經 財經熱門新聞 影響達3兆美元！ 疫情燒向陸房市…經濟災難浮現 - 財經 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 減產救油價 全球都在看俄國臉色 - 財經 《經濟》新冠肺炎紓困方案，首波產業最快周四拍板 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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