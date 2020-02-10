台灣大（3045）10日自結一月份合併營收108.1億元，營業利益15.6億元，稅後淨利11.6億元，稅後EPS為0.41元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，1月份受惠於momo電子商務持續表現亮眼，加上資訊與通訊業務、物聯網和雲端服務營收維持良好成長動能，抵銷行動業務營收下滑之趨勢，合併營收年成長3％。

獲利方面，該公司致力於成本費用的合理化有成，並在有線電視折舊持續下降的助益下，各業務營業利益皆呈現年成長，整體合併營業利益年增4％，並已連續三個月呈現年成長。

(工商 )