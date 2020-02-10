遠傳電信（4904）10日公布1月自結營利概況，合併總營收68.19億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為23.48億元與7.35億元，單月每股盈餘 （EPS）0.23元。

遠傳數位轉型效益持續發酵，1月份新經濟營收延續強勁成長動能，較去年同期成長27％，其中，資通訊業務營收年成長幅度高達121％，包含物聯網營收年增長率高達214％。遠傳表示，未來將持續深耕「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、雲端與資安關鍵技術力，協助企業夥伴創新升級。

另外，遠傳行動通訊業務表現搶眼，月租型用戶數不僅維持正成長，月租型客戶流失率更創下歷史新低。遠傳表示，該公司正積極推動服務轉型，從實體通路、客服中心到網路門市，以多元管道提供顧客全方位的優質服務；並針對不同族群需求，攜手便利超商洗衣專家潔衣家、全球線上訂房領導品牌Booking.com等合作夥伴，推出跨領域創新服務，成功提升客戶體驗，為營運表現挹注成長力道。

(工商 )