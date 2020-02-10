「國民姊夫」Akira日前來台出席元宵燈會活動，他和林志玲結婚後小倆口甜蜜生活成為媒體焦點，不過人美心善的志玲姊姊私底下生氣究竟長什麼樣子？夫妻發生爭吵誰會先低頭？Akira親自解答：「其實我們幾乎沒有爭執過，意見相左時，都會冷靜明確的溝通，我想應該是兩人個性上的關係，面對問題都不會衝動。」

林志玲在螢幕前開口總是又甜又嗲，生活中當有情緒起伏時，會不會出現粉絲們沒看過的「生氣」的口氣？Akira大笑說：「她平常就是那個（螢幕前）樣子。」因他倆同屬冷靜派，沒有需要爭執的狀況，也就不覺得有什麼事會讓志玲姊姊表現出生氣的徵兆，結婚半年多幾乎沒有感受過對方生氣，說完他想想又補充：「志玲真的還是很溫柔的一個人。」

從Akira口中不難發覺，夫妻倆相處鮮少磨合，彷彿是天生一對，他形容結婚至今，不覺得自己有特別為對方做改變，反倒因為結婚這件事成長很多，「畢竟結婚是組成一個家庭，責任感更重，因為這件事成長，而非個人改變，不同的是責任感。」

Akira期待以後有更多機會跟林志玲過不同的節日。（盧禕祺攝）

Akira元宵節登台，作為藝人他很少能安排過節，都會趁著節慶出席活動回饋粉絲，也就是每逢佳節有更大的機率在工作中度過，唯一最重要的日子，就是6月6日他加入日本天團「放浪兄弟」的第一天，也是他選擇跟林志玲結婚註冊的日子。

Akira坦承即使在婚後，也沒有辦法把每個重要的日子都留給家人跟林志玲，他說：「平常的心意就很重要，不能工作跟家人擇一，平時就要積極傳達心意，也可提早慶祝，其實志玲也是在演藝圈，雙方都不會特別制定一個日子為對方空下來。」

不過Akira表示，他農曆年來台灣錄製除夕特別節目《超級巨星紅白藝能大賞》，過了台灣的春節，之後又來過元宵，也算是過了越來越多的節日，想必未來夫妻倆有機會能過更多節慶。

Akira在元宵節燈會演出時，率領公司旗下EXPG STUDIO TAIPEI（演藝訓練專業學校）舞者、新培訓團體MAGMA一起登場，整段演出舞者多達40人，聊到提攜後輩的計畫，他表示在台灣的學生有將近200人，平常就會規劃讓學員登台，「與其讓學生苦練，不如累積表演經驗，平常有活動也讓學生盡量參加，現在亞洲人在世界各地受矚目，我會盡力幫忙鋪路。」

(中時 )