中華女足今以0比5不敵大陸，1勝2負結束本次東京奧運資格賽第3輪，前進東京的夢想也宣告破滅。但木蘭女將並不氣餒，門神蔡明容甚至希望下一個大賽亞洲盃，台灣能拿到主辦權，對國內女足環境會有很大幫助，「我也希望能夠繼續參與！」

中華女足今天上下半場判若兩隊，比數分別是0比5、0比0，蔡明容指出，其實大陸隊跟去年底東亞4強決賽時沒有太大的不同，主要是中華隊太緊張，失球之後就慌了。

「中場休息時間幾個學姊帶著學妹們討論調整後，下半場狀況穩定很多，」蔡明容坦承自己上半場有幾球沒有處理的很好，「下半場我不斷反思，告訴自己要更有勇氣去做，為球隊帶來更多信心。這場球雖然輸球，但也藉此看到我們自己還需要前調整、修正的地方。」

一開賽數度攻上前場的前鋒陳燕萍也不氣餒，還希望這趟奧運資格賽之旅能讓中華隊更上層樓，畢竟能跟澳洲隊長柯兒（Sam Kerr）這種頂尖球星比賽，是非常難得的機會。「這次奧運對台灣是一個挑戰，與B組其他球隊程度有落差，來到這裡就是學習。代表隊正在成長，未來希望增加與不同國家球隊比賽或移訓的機會來加速成長。」

中華隊日籍教頭越後和男則說，這次澳洲行首戰擊敗泰國，有一個好的開始，可惜最終沒能達成晉級目標，「或許球員變得疲憊，或許沒能讓他們更好地發揮實力，結果並不理想，也或許我們的程度還需要提升。」

越後指出，從去年底東亞盃決賽到這次的奧運資格賽，如果能夠學到經驗帶回來，這個輸球會是值得的。「足球比賽精神很重要，誰想贏得心強烈就更有機會獲勝，今天中國這方面比我們強，我們必須展現更多想贏的心。」

東奧資格賽告一段落，越後表示回到台灣首要之事是從青訓U23、U18挖掘更多球員，安排與國外球隊競技的機會，不論輸贏藉此增加經驗。他也將與中華足協討論下一個階段目標賽事、年齡層會是什麼。

(中時 )