市議員陳清龍要求市府應透過市議會正式會議向所有市民，甚至全體國民，報告台中市為「2019新型冠狀病毒」防疫措施所做的準備。（市議員陳清龍提供／陳世宗台中傳真）

台中市議會10日召開程序委員會，宣布暫緩召開臨時會。引起市議會超黨派市議員陳清龍及民進黨議員江肇國等人，不同意見，同意現階段防疫工作最為重要，但市府不能把疫情當成保護傘，藉此反對召開臨時會；市府更應告知全體國民台中市的防疫工作，讓民眾安心來看2020台灣燈會在台中。

陳清龍指出，市府應透過台中市議會的正式會議向所有市民，甚至全體國民，台中市為「2019新型冠狀病毒」防疫措施所做的準備；尤其現在台灣燈會在台中市舉行，更應告知全體國民台中市的防疫工作，讓民眾安心來看燈會。這是市政府必須做的，也是市議會秉持民意的最高機關應該去要求的。

江肇國說，光最近一個月內，市府就有大量拋售水湳土地、空汙嚴重、地價稅調降、置入性行銷遭判罰、燈會非法圖利民間攤位、城市棒球隊停擺等多項重大爭議事件，防疫工作也出現各局處不同調等多項漏洞，這些都是市府必須向議會及市民說明的事項，怎麼可以拿防疫來躲避監督，推延臨時會呢？

江肇國強調，市府一再強調台中零案例，要大家對台中市有信心。既然如此，就不應該拿防疫來做為藉口，規避議會的監督，且台中市仍有許多市政要持續推動，不能因疫情而停擺；他要求應盡速召開臨時會，恢復府會正常運作才能符合市民期待。

(中時 )