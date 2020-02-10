寶瓶星船員下船了 三名台籍船員仍未現蹤 18:302020/02/10 中時 吳康瑋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 寶瓶星船員開始下船，三名台籍船員仍未現蹤。（吳康瑋攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 寶瓶星船員開始下船，三名台籍船員仍未現蹤。（吳康瑋攝） 寶瓶星船員開始下船，三名台籍船員仍未現蹤。（吳康瑋攝） 寶瓶星船員開始下船，三名台籍船員仍未現蹤。（吳康瑋攝） 麗星郵輪寶瓶星號於今天下午停靠基隆港後，經船公司、港務公司及疾管署三方開會後，因為確認沒有疫情，港務人員於晚間6點開始陸續讓非陸籍船員跟14天內沒去中港澳的船員陸續下船。 首先出現的為二十名菲律賓籍的船員，但截至目前為止，包含歌手劉明峰的三名台籍船員仍然在船上，尚未下船。 (中時 ) #船員 #台籍 #港務 #人員 #開會 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸籍船員回不來 農委會、勞動部加速外勞引進流程 14:262020/02/06 生活 辛酸！國銀共101位台籍員工留守大陸疫區 20:242020/02/06 兩岸 肺炎疫情延燒 國銀101台籍員工 留守大陸 04:092020/02/07 金融．稅務 隔離郵輪上 台籍魔術師直播 坦言忐忑 04:102020/02/07 生活新聞 《金融》9國銀101名台籍員工，留守陸疫情管制區域 08:012020/02/07 財經 三重光南贈口罩險爆衝突 出動小批警力維秩序 12:002020/02/07 生活 港政協向中聯辦倡兩會延至勞動節假 留港開視訊會議 12:422020/02/07 兩岸 賴清德：美友人關切武漢肺炎疫情 10:152020/02/09 政治 檢疫人員登上寶瓶星 3名台籍船員動向成焦點 14:482020/02/10 生活 深呼吸也會產生飛沫！專家：醫師應少讓看病民眾深呼吸 15:432020/02/10 生活 生活熱門新聞 台灣疫情守得住嗎？命理師連擲10幾個筊結果驚人！ - 生活 台灣疫情會失守？唐綺陽揭關鍵影響 這星座注意健康 - 生活 好市多連這物品都被掃貨 網友：真的無言了 - 生活 周四再變天 專家：這天恐急凍達寒流等級 - 生活 口罩復活術超夯！ 實測「電鍋乾蒸法」可重複用5次 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。