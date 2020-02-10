寶瓶星船員開始下船，三名台籍船員仍未現蹤。（吳康瑋攝）

寶瓶星船員開始下船，三名台籍船員仍未現蹤。（吳康瑋攝）

寶瓶星船員開始下船，三名台籍船員仍未現蹤。（吳康瑋攝）

麗星郵輪寶瓶星號於今天下午停靠基隆港後，經船公司、港務公司及疾管署三方開會後，因為確認沒有疫情，港務人員於晚間6點開始陸續讓非陸籍船員跟14天內沒去中港澳的船員陸續下船。

首先出現的為二十名菲律賓籍的船員，但截至目前為止，包含歌手劉明峰的三名台籍船員仍然在船上，尚未下船。

(中時 )