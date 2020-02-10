北市警內湖分局一名廖姓副所長，奉命配合防疫中心查訪，竟將確診個資包括年籍資料、病例診斷、行蹤等資訊，透過LINE傳給友人，友人又將內容轉PO多個群組。警方調查發現內容是源於內部資料，查出是自己人涉案，依洩密、個資法將他函送法辦，另違反傳染病防治法第10條部分，也函由北市府裁罰，內湖分局對此晚間召開記者會說明。

內湖分局調查，該資料係由廖姓員警翻拍，並擅傳予林姓友人，該林姓友人又將該資料傳予黃姓友人，輾轉流出至臉書及LINE群組。內湖分局表示，廖員無故將公務機密資料洩漏予不相關之第三人，致生事端，本分局業依違反刑法第132條及個人資料保護法第41條函請臺灣士林地方檢察署偵辦，另違反傳染病防治法第10條部分，亦同時函請臺北市政府衛生局依權責裁罰。

內湖分局表示已召開考績委員會，將廖員記一大過及調地處分，並將持續全面清查經辦人員，追查是否有其他人員涉案。同時並呼籲，新型冠狀病毒造成民眾高度關注，請同仁協助訪查過程應落實保密，勿將資料外洩，亦籲請民眾勿再截圖轉傳，以免造成恐慌而觸法。

(中時電子報)