政治大學與永慶房產集團10日舉辦產學合作記者會，由政大校長郭明政與永慶房產集團董事長孫慶餘共同宣布，永慶將捐出3千萬元，由政大跨院、系所共組專業產學合作團隊，以公益思維開創產學合作新價值，展開多項產學合作及實習計畫。

內政部政務次長花敬群、地政司副司長王成機、前地政司司長張元旭、中國土地改革協會理事長楊松齡及估價公會理事長卓輝華，以及政大朱美麗、王文杰、趙怡三位副校長等皆蒞臨會場。

郭明政表示，政大致力培養學生兼具人文與科技素養，達到專業與多元之平衡發展，更以培養具有人文關懷、專業創新、國際視野的新世紀領導人為重要使命。這次與永慶以公益出發的合作，不只是學術與企業的產學合作，更加入USR (University Social Responsibility)的精神，藉產學合作更回饋產業、造福社會，創造產學合作新價值。

適逢不動產經紀業法治化20周年，當年參與推動立法的官員、專家及學者多都出自政大地政系，而也是政大校友的孫慶餘投入10年時間推動立法。記者會上，孫董事長推崇政大是國際知名、台灣頂尖的學府，地政系更是不動產學術界的權威，許多政府相關部會的官員、學者及不動產業的經營者，多是出自政大地政系。

孫慶餘也分享，當年一起推動立法的官員、專家及學者，許多也是政大地政系的傑出校友。在不動產經紀業法制化20周年時，永慶能再次與政大合作，別具意義！尤其是首波專案就由政大地政系主辦，推出《全台房地產菁英卓越計畫》，免費提供專業的不動產訓練課程，相信能帶動產業的專業素質提升，進而保障消費者權益，讓社會、產業、學校及企業多贏共好。

同是政大校友的花敬群表示，政大有厚實的學術實力，為台灣培育優秀人才；永慶在孫董事長帶領下，支持政府政策，提供透明資訊協助實價登錄政策上線，保障消費權益，對產業貢獻良多。從永慶房仲網、影音宅速配、手機宅速配、實境Live賞屋，到現在的「實價登錄3.0」，不斷創新服務項目，是房仲業的領頭羊，也是值得業界學習的標竿。對於雙方合作充滿信心及期待，相信能成為不動產專業人才養成的重要搖籃。

負責此次產學合作的政治大學產學營運暨創新育成總中心營運長戚務君說明，《全台房地產菁英卓越計畫》包含基礎課程及專業進階課程。為慶祝不動產經紀業法治化20周年，將舉辦為期一年的慶祝活動，活動期間免費提供第一階段的基礎課程，包括：《不動產(仲介)營業員》新訓及換證課程及《不動產(仲介)經紀人》換證課程，預計自今年第二季上線，將先從雙北優先舉辦，陸續擴及全台各大都會區，目標一年開設100班次，預計可造福6千名學員。全台房地產從業人員、大三以上對房地產有興趣的青年學子或社會人士，都可以透過這次的公益培訓課程，提升自己在房地產的專業素養。

戚務君進一步說明，《全台房地產菁英卓越計畫》是永慶與政大產學合作的第一階段，後續包括與社科院、傳播學院、商學院等可能的合作與實習計畫，也將陸續展開討論與規劃。

(中時 )