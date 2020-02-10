據統計，第一金（2892）董事長廖燦昌宣示對公司營運深具信心，於今年1月首度買進第一金股票50張，以每股平均24元買進估計，約斥資120萬元，買進規模雖不大，但宣示意義大於實質意義。

依公開資訊觀測站公告，去年12月底，廖燦昌為董事法人代表人，其個人持股為0，今年1月持股增至50張，董事長帶頭買股宣示股價處在低檔或委屈的意義十足。

另據統計，1月還有華票、易展通、農林、興泰、尚茂、長科*、台新金及太子等，董監事或大股東加碼自家股票1,000～7,000張以上。

(工商 )