第一金董事長廖燦昌 1月首度買進50張持股 18:292020/02/10 工商 呂淑美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據統計，第一金（2892）董事長廖燦昌宣示對公司營運深具信心，於今年1月首度買進第一金股票50張，以每股平均24元買進估計，約斥資120萬元，買進規模雖不大，但宣示意義大於實質意義。 依公開資訊觀測站公告，去年12月底，廖燦昌為董事法人代表人，其個人持股為0，今年1月持股增至50張，董事長帶頭買股宣示股價處在低檔或委屈的意義十足。 另據統計，1月還有華票、易展通、農林、興泰、尚茂、長科*、台新金及太子等，董監事或大股東加碼自家股票1,000～7,000張以上。 (工商 ) #買進 #第一金 #董事長 #廖燦昌 #意義 也許您會感興趣 推薦閱讀 小譚道聽圖說》搖搖晃晃 16:302020/02/06 時事 《類股》公股行庫領軍，金融股指站回10日線 11:252020/02/06 財經 彭蕾卸任支付寶法定代表人和董事 11:332020/02/06 財經 陽明說明售後回租案無涉當事人操守 人才也無斷層顧慮 22:402020/02/06 財經 工具機業伸援手！口罩產線建置時間大幅縮短 09:202020/02/07 財經 農委會副主委陳添壽 接台肥董座 04:102020/02/08 產業特刊 人事異動站 1月31日至2月6日 04:092020/02/09 產業．科技 大天宮抽金雞 12幸運兒破紀錄 04:102020/02/09 地方新聞 永達保經董事長 吳文永 複製成功DNA 西進有成 04:102020/02/10 企業經營 24項台灣人從疫情學到的事 醫 ：陳時中不是「時鐘」 06:332020/02/10 生活 財經熱門新聞 影響達3兆美元！ 疫情燒向陸房市…經濟災難浮現 - 財經 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 威力彩頭獎4.65億元開出 獎落台北南港一注獨得 - 財經 - 工商 減產救油價 全球都在看俄國臉色 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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