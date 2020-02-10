大陸擴大封城並多延後復工，本季手機出貨量有憂，恐殃及供應鏈，砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）10日表示，客戶並未砍單，而二哥宏捷科（8086）在上海及深圳的客戶也均已復工。業者指出，2月營收仍有待觀察，然砍單可能性很低，因目前生產週期（cycle time）須60天，「砍了再重新投片，緩不濟急」。

大陸復工牽動手機產業前景，據TrendForce調查，因延後復工及人流管制政策，加上民眾消費力大減，下修本季智慧手機生產總數預估至2.75億支，約年減12％。惟展望全年，在疫情可控及全球經濟回穩帶動基本需求的預設下，TrendForce認為，多數需求僅為遞延，而非全面消失，對今年生產規劃並不作過度悲觀的預估。

業者也表示，即使首季出貨下修，但只是遞延，今年全年及長期趨勢仍維持向上，而遞延性的需求隨時都會反彈。

此外，同為砷化鎵族群的環宇-KY，10日公布1月營收，達1.23億元，月減37％、年增30.68％。公司表示，年增因KGD光電元件應用於數據中心的銷售額自去年第二季起回溫，今年一月趨勢延續；月減主要因1月初工廠歲修，致無線射頻及光電晶圓代工金額下滑，而KGD光電元件則因1月逢中國春節假期，銷售額較12月稍低；另環宇-KY與晶電子公司晶品光電（常州）合資公司新晶宇，原預定農曆春節後無塵室開始招標，目前則受疫情影響而順延。

同屬砷化鎵族群、但生產基地在美國的IET-KY英特磊，因終端客戶在中國、受疫情影響無法出貨，致1月營收年減25.03％、月減14.47％，為新台幣4,931萬元，（以美元計則年減23.01％）。惟公司預期，今年銻化鎵在國防產品出貨比例將從原本的12～15％向上調升，希冀藉此減少光電客戶出貨遞延損失，全年仍可望維持獲利。

(工商 )