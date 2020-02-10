台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽精密（5011）10日公告2020年1月自結營收，為新台幣7,273萬元，較去年同期減少35％，且鋼筋加工廠沛波（6248）1月份營收為.86億元，也較去年同期減少35％。

久陽表示，1月營收下滑主要受農曆春節工作天數減少所致，扣除假期因素，本業表現持穩，未來隨市場需求升溫及鋼價走揚，業績可望逐步回溫。

久陽董事長孫正強指出，久陽的生產基地皆在台灣，營運不受新冠肺炎疫情延燒影響，反而可以觀察若中國產能因停工無法順利開出，有機會讓中國廠商於歐洲削價競爭的情況回到正軌，對台廠應相對有利。

孫正強進一步表示，為拓展營運版圖、同時配合台灣鋼鐵集團的資源整合，久陽於去年第四季展開多元化布局，率先成立「台鋼運輸股份有限公司」、持股92％，簡稱台鋼運輸，初期以整合集團內各企業的一般運輸需求為主，目前承攬包括慶欣欣、易昇、沛波等公司的陸運業務，為母公司久陽帶來穩定的營收貢獻，未來將繼續爭取春雨、榮剛等公司的運輸業務。

此外，台鋼運輸也申請特許營業許可，預計新增海運及空運承攬等營業項目，提供全方位的運輸服務。

除久陽外，台鋼集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波鋼鐵（6248）10也日公告1月自結營收，為新台幣1.86億元，較去年同期減少35％。

沛波總經理葉俊良表示，受到農曆春節假期工作天數減少，影響單月營收表現，第一季又適逢鋼筋加工業的傳統淡季，預估3月以後業績可望回復成長軌道。

葉俊良指出，鋼筋為內需導向產業，建築工地為戶外工作型態，加上公司旗下工廠皆在台灣，因此生產不受武漢肺炎疫情影響，公司目前營運一切正常，會謹慎觀察後續疫情與市場變化。

從市場需求來看，沛波表示，來自各項基建、都更及廠辦興建等對鋼筋加工的需求還是相當強勁，整體市場展望仍佳，即使受武漢肺炎疫情衝擊也僅是遞延需求，應是短空長多，公司對今年整體營運持樂觀看法。

(工商 )