宜蘭羅東鎮一名陳姓民眾今上午要上班時，發現愛車車窗被疑似BB彈或是鋼珠彈射穿留下1個彈孔，車窗整片玻璃碎裂，同樣情況也出現南方澳，此事被PO上地方社團，引起車主恐慌，警方目前正追緝涉案人。

根據了解，黃姓網友在地方臉書社團「宜蘭知識+」PO文，指他的車子8日下午5時許停到南方澳北濱公園停車場，隔天7點取車時發現後車窗出現彈孔，不知是哪個人射擊他的車子尾門，要求破壞者自首，否則後果自行負責。

同樣類似情況，今日上午住在羅東鎮的1名陳姓男子，開車準備上班時，察覺愛車駕駛座車窗整片碎裂，相當錯愕，網友紛紛留言表示「好惡質喔」、「打到人怎辦」、「絕對不是BB彈，是其他子彈，甚至可能是鋼珠彈……」。

警方表示，已從社團上蒐集相關資訊，派員警分別採證，也正在調閱案發地點附近監視畫面釐清案情。

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(中時電子報)