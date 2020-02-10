受到武漢肺炎疫情影響，台灣的「網路宅經濟」從過年前延燒至今，尤其是最珍貴的防疫用品：「口罩」成為國人搶購重點。買不到醫療口罩的同時，大家也想盡辦法自己DIY製作口罩。

據露天拍賣觀察，民眾開始自行DIY布口罩，自製成本每個只要25元。該站並公布近兩週的搜尋關鍵字，包含不織布、紗布、縫紉機、棉布等，搜尋量成長2.7倍。DIY布口罩所需的材料包含棉布、不織布、縫紉機等，像是小型的手持電動縫紉機兩周內銷售超過50台。而「布口罩」的濾材包括紗布、濕紙巾、抹布都屬於不織布，此類商品每樣每周銷售都超過400件。

電商平台─PChome受惠於春節採購和防疫商機，1月合併營收登歷年同期新高。（圖／PChome提供）

網路家庭PChome也於今日（2/10）公布1月份合併營收為新台幣36.19億元，較去年同期成長5.5%，創歷年1月份營收新高紀錄。主要受惠旗下PChome

24h購物買氣蓬勃，且適逢農曆春節採購潮，國人透過手機採買年貨比例增加，帶動年前行動端業績較去年同期成長40%。

而農曆年後近兩周以來，PChome 24h站內口罩及消毒用品等買氣激增，其它如醫療保健、居家健身器材、紫外線消毒小家電等，銷量亦有所提升，甚至連食品、日用品等類別的業績也成長了，無疑帶動整個網路「宅經濟」商機。

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(中時電子報)