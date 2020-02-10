崇右影藝科技大學前年成立「原住民學生資源中心」，幫助原民學子發展英語、表演藝術和影視設計等多元課程，但硬體設備仍然不足，稻江扶輪社因而捐贈10萬元給校方，為原住民學生教育盡一份心力，更希望成為年輕學子生命中的貴人，使他們將來在職場更有競爭力。

有「警界孔子」之稱的崇右影藝科技大學副校長高哲翰教授表示，校方過去長期推動原住民影視教育，發展表演藝術、影視設計特色課程，讓學生大自然中學習，並且培養閱讀習慣，然而畢竟教學資源匱乏，許多基本硬體設備也嫌不足，此次獲得大力協助，對原住民學生教育有極大幫助。

校長俞維昇表示，原住民學生目前是手心向上，未來希望原住民學生可以轉變成手心向下，透過學校學習各項職業技能，使原住民學生願意持續自力更生才是重點。台北稻江扶輪社長李文天則期盼，捐款翻轉年輕學子的生命，讓扶輪社成為他們的天使。

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(中時電子報)