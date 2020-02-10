台中市南屯區寶山里活動中心籃球場擴建，苦無水泥地面鋪設經費初估約1百出頭萬，台中市議員劉士州10日邀集中市建設局、運動局、南屯區公所等相關單位於寶山里活動中心商討對策。（黃國峰攝）

台中市南屯區寶山里活動中心附設籃球場，近年來利用文山焚化爐回饋金擴建籃球場成標準球場，因擴建部份水泥鋪面工程經費約1百多萬苦無經費，台中市議員劉士州10日邀集中市建設局、運動局、南屯區公所等相關單位於寶山里活動中心商討對策，初步研議由以上單位討論找出經費，工程由建設局完成。

中市南屯區寶山里活動中心附設籃球場，多年來利用文山焚化爐回饋金，蓋了里民活動中心，並在其旁附設簡易籃球場，共有四個籃球架，一直是里民年輕學子打球的好去處，但現有籃球場並非標準面積球場，里長廖陳淑麗表示，4年前再利用回饋金分四期付款，買了280幾坪的土地，由於後續還有二期土地款各350萬需付，連圍牆也是地方善心人士捐助，現就缺水泥地面的舖設，但找不到經費，於是求助市府幫助。

台中市議員劉士州指出，由於現場初步規劃已完成圍牆，後續僅需再添加土方拉平水平線，並鋪上鋼筋水泥、畫線就可完成原始規劃，劉士州表示，初步研議由以上單位討論找出經費，由建設局完成；而運動局傾向於更整體規劃，完善球場各項設施，將交由區公所與運動局提供專業意見規劃，再由運動局向中央體育署申請經費，原則上二案並提。

劉士州接著說，既然地方上願意使用焚化爐回饋金，完善地方建設，尤其建設籃球場有益青少年身心健康，大部分的經費地方上已經幫忙到位，剩下這少部分的經費，希望市府能夠積極點，儘早來幫地方完成。

(中時 )