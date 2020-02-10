新型冠狀病毒疫情在大陸快速蔓延，城市問題研究專家、大陸國家發改委城市中心研究員馮奎表示，伴隨春節結束的返程高峰和復工在即，各大主要城市面臨著較大的防控壓力，超大城市和特大城市在全力「防輸入」的同時，要高度重視做好「防擴散」。未來4周，北上廣深等城市將面臨嚴峻考驗。

《第一財經》報導，馮奎指出，相較2003年的SARS，大陸人口在空間結構上集聚的特徵是：中心城市、城市群人口加快集聚。「十三五」規劃的19個城市群，佔全國人口的75％。交通基礎設施特別是高鐵發達，人口流動性大大增強，現在全國人口流動的規模大約是17年前的6倍。春節及返鄉及節後返崗又是推動形成了流動峰值。

馮奎指出，此時中心城市和城市群就成為聯防聯控的重點區域。結合城市群與武漢大都市圈的關係來講，武漢都市圈及長江中游城市群、長三角城市群、京津冀城市群、粵港澳大灣區、成渝城市群聯防聯控的任務就特別重。這些城市群中都有核心大城市，它們是人口經濟活動最密集的區域。未來4周，北京、上海、南京、杭州、深圳、廣州、成都、重慶、長沙、合肥等，可以說將面臨嚴峻考驗。

外界關注，武漢自1月23日封城後到現在十幾天了，有哪些不足和教訓，是其他城市需要汲取的？

馮奎表示，必須承認，2020年1月23日，武漢封城是迫不得已，綜合考慮了各方面的情況，武漢作出了犧牲、留守城中的武漢人作出了犧牲。但是也需要總結其中的不足與教訓。

馮奎表示，最大的不足是：「封城」之後隔離措施沒有跟上。「封城」的目的是要阻斷疫情，但武漢沒有做到在第一時間徵用到足夠數量與條件的賓館酒店、體育館、黨校等大型設施，沒有對疑似病患及早全面隔離收治和留院隔離處理。一些有發病症狀的市民成為移動的傳染源，一些家庭出現成員集體感染。

馮奎指出，其他城市需要汲取的教訓是：現在就要保持高度警惕，避免走到所謂「封城」這一步。如果要封，要劃小隔離單元。要瞄準傳染源，精準隔離、徹底隔離、科學隔離。對於確診、疑似、有熱症狀的，分級分類進行隔離，並由專業醫護人員接手處理，徹底切斷傳染源與外界聯繫。建議大中城市，現在都要做兩個預演，一是小型社區要有隔離響應；二是在沒有大規模爆發的時候，要有建設集中隔離點、救治中心的預案。

馮奎指出，就武漢自身來說，「封城」及其解禁，在這次防疫中具有標誌性的意義。隨著隔離到位，收治到位，應創造條件調整「封城」策略。開禁可分階除段進行，比如從封城走向「封區」，再走指定幾個區域隔離，逐步走向全面解封。這樣做也可以向國內外展示中國成功抗擊疫情的進展，增強戰勝疫情的信心。

(中時 )