哈尤溪岩壁因鐵、硫磺、石英等形成紅、黑、黃、白等顏色，讓人驚豔，生態之旅已開始預約，目前開放至2月底。（潘建志攝）

霧台哈尤溪生態之旅開始預約了，目前開放至2月底，名額已近爆滿，3月會在前兩周開放預約。霧台鄉長杜正吉說，霧台鄉畫設「自然人文生態景觀區」計畫已審議通過，準備公告，未來將比照「阿朗壹古道」模式，讓遊客上網申請。

哈尤溪岩壁因鐵、硫磺、石英等形成紅、黑、黃、白等顏色，繽紛絢爛的色彩讓人驚豔，爆紅後遊客不斷。為了保護當地生態，在地的大武部落召開部落會議後訂出執行細則，包括管制人車、每日限300人進出、每人收費1500元等。

由於過去曾發生過部落單一窗口經營模式，管理於法無據產生許多旅遊糾紛，被外界批評為壟斷、黑箱作業的「封山路霸」。杜正吉說，公所2016年提出霧台鄉畫設「自然人文生態景觀區」計畫，待公告後將施行，未來採用上網申請，一切公開透明，提升服務品質。

他說，景觀區通過後，部落就有法源依據來訂定管理辦法。他強調，部落經營生態之施一定要重視安全、專業、品質、永續，例如司機除了要駕照外，還要有溯溪、導覽解說、急救等證照。

哈尤溪生態之旅受汛期影響，是冬、春季限定遊程，只要一下雨就可能無法入山，完全得看老天爺臉色。杜正吉說，往年最短只到3月中就無法成行，最長到5月初，也無法預測今年會到何時。

(中時 )