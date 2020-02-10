風電工程大廠世紀鋼（9958）、中鋼構（2013）1月份合併營收一增一趺，其中世紀鋼單月合併營收為3.31億元、年增232.05％；中鋼構單月合併營收為9.65億元、年減45.29％。

對此，世紀鋼表示，主要是1月份風電工程營收大增挹注，才使單月營收大幅成長。至於中鋼構則表示，1月份恰巧遇到農曆新年，工作天數減少，導致出貨量銳減影響。

(工商 )