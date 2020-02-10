受制農曆春節假期影響，多數化工業者1月營收趨緩下滑，惟三福化（4755）、弘瀚（4741）因產品、市場多元支撐，業績月減5.7％、7.97％，表現相對走堅。南寶（4766）、上緯（3708）及富林-KY（1341）1月營收則月減19％、37％及33％，南寶大陸子公司原訂2月10開工計畫也公告遞延。

泓瀚在奈米級工業用墨水技術居領先地位，並與日本原廠進行ODM代工合作，以自有品牌「Jetbest」進行銷售，成功布局中南美洲、東南亞等數十個新興國家。1月營收4784萬元，月減7.97％，年減12.01％。

泓瀚近年陸續將奈米墨水技術發揮至其他應用領域，看好未來紡織、條碼與電子產品等對噴墨墨水的需求。

三福化營運包括基礎化學品、精密化學品及新興化學品（TMAHR）；1月營收2.87億元，月減5.74％，年衰退21.85％。今年顯影劑回收（TMAHR）設備工程有望持穩增加，帶動月處理量從500噸增加至600噸。

三福化越南材料新廠預計下半年完工投產、年產3,200噸，主客戶為太陽能電池廠商廠；氣體廠11月完工投產，年產69,310噸。

上緯投控1月營收3.71億元，月減37.39％，年減34.25％；南寶1月營收11.67億元，月減19.75％，年衰退14.66％。富林-KY1月營收1.84億元，月減33.14％，年減27.19％。

南寶表示，因應新型冠狀病毒疫情，確保同仁健康和安全，部份大陸子公司原配合所在地政府發布春節假期延至2月10日復工。隨疫情發展目前申請復工日期遞延，實際復工日期以當地主管機關核准為準；為此，公司與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間。

(工商 )