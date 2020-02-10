蟑螂生命力頑強，是許多家庭最想根絕的頭號害蟲，恨不得將牠打爛噴汁。這麼可怕的生物，到底該怎麼處理才對？對此，皮膚科醫師蔡逸姍分享3種超簡單的殺蟑妙招，不需要拿拖鞋打爆它，家裡也不會再出現可恨的小強蹤跡。

別伸貓爪打爆小強！醫推3款超強除蟑術。（圖／報系資料照）

根據一項調查研究指出，在城市裡40至60%氣喘患者有蟑螂過敏原抗體IgE ，在台灣過敏原排行榜僅次於塵蟎。蔡逸姍表示，雖然蟑螂是重要的分解者，但也可能四處傳播病菌、汙染食物，甚至引發氣喘、皮膚搔癢、流鼻水、打噴嚏等危害，蟑螂的唾液、分泌物、表皮脫落、排泄物、甚至死掉的屍體，都可能引發上列各種危害。

預防蟑螂出沒，食物沒吃完要密封，家中保持乾淨。（圖／報系資料照）

若想有效消滅蟑螂在家中出沒，中山女高生物老師蔡任圃的建議，可從3方面對抗蟑螂。首先就是餓死蟑螂，民眾只要將食物收好、若沒吃完的食物則要密封罐夾鏈袋或冰起來，同時不要殘留食物屑，家中保持乾淨。

再來，可以渴死蟑螂，例如晚上塞住排水孔，地板保持乾燥，使蟑螂沒有水源可喝。建議可以使用手搖杯倒扣在排水孔口，晚上暫時封住排水口。最後，噴死蟑螂，也就是遇到蟑螂不要用拖鞋打，可以使用肥皂水噴撒蟑螂，效果比殺蟲劑環保且安全有效；蔡逸姍指出，雖然蟑螂有可能從鄰居家、或是附近的餐廳跑來你家，但盡可能地維持居家環境乾淨，就可以減少讓蟑螂拜訪你家。

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(中時電子報)