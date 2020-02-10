新北市新莊區環漢路19號越堤道旁新增機車路考練習場，提供夜間照明，讓民眾下班後也能練習。（新北市高管處提供／吳亮賢新北傳真）

新北市機車數量近220萬台，高居全國之冠，其中新莊區雖人口密集，卻苦無機車路考練習場，民眾只能至樹林、板橋一帶，經市議員反應後，新北市府於環漢路19號越堤道旁開闢第6座河濱練習場，比照實際考照標準，提供民眾便利、安全的練習空間。

據環保署統計，截至2019年底，新北市機車登記數量高達219萬8千多台，其中新莊就有25萬2914台，但市議員何淑峰指出，許多民眾陳情新莊沒有合適機車練習場地，距離最近的二重疏洪道練習場，最快也要15分鐘，十分不便。

何淑峰議員表示，經過兩年不斷地開會及爭取，如今將環漢路19號越堤道周邊空間，開闢成機車路考練習場，吸引許多民眾前來，同時也預留原地考照相關規劃，就近服務考照市民。

高管處指出，新北市原有板橋、鶯歌、永和、二重疏洪道、三重等5處河濱練習場，新莊練習場為第6座，民眾由環漢路第19號越堤道進入河濱公園後，繞過圓環往65橋方向直行即可到達，另外場地也完全仿照監理站考照路線，並鋪設混凝土地板、新增夜間照明設備，開放至晚間10點，讓民眾下班後也能安全又方便地練習。

台北區監理站表示，新制機車路考2016年上路後，新增「二段式轉彎」、「變換車道」、「直角轉彎」及「停車再開」等項目，著重提升民眾行車安全意識，雖剛一開始通過率有小幅下降，但隨後便逐漸回升，去年通過率約62.1％，與改制前差不多，新增練習場，不僅能讓民眾上路時更安全，也有望提升民眾考照成功的機率。

(中時 )