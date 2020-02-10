五股國小師生日前至五股動物之家擔任志工，體驗生命教育。（新北市動保處提供／吳亮賢新北傳真）

為令學童了解護生、愛生的重要性，五股國小師生日前來到五股動物之家，學生們化身為一日動保員，不但一窺流浪動物的住所，更實際與浪浪們互動，觀察牠們的生活作息、飲食習慣，藉此讓小朋友學習付出愛心與耐心，從小扎根生命教育。

日前五股國小師生們來到動物之家擔任志工，雖然學童一開始有點怕生，但在動保員帶領下，孩子們一步步勇敢接近浪浪，並捲起袖子一起幫忙，最後不但與浪浪們打成一片，甚至捨不得離開，學生陳冠廷表示，藉由這次經驗，不但了解到自己有能力參與社會議題，也更有勇氣完成沒有信心的事。

對於小朋友的表現，教師陳宜君也大力讚許，她表示，「有些事情不一定等到長大才去做，從小有好的觀念，讓善念繼續流傳，世界會更美好」，另外五股國小每年也與五股動物之家一同設計課程，除了帶領學生認識小動物，還會指導學生編排戲劇，並製作熱塑片吊飾，藉此募捐飼料及點心，幫助流浪動物。

農業局長李玟表示，藉由讓學生照顧毛寶貝，實際體驗寵物飼養的過程，了解到關愛、尊重生命的重要性，「毛寶貝可以是家人也可以是老師，讓愛護動物觀念，深植每一位孩童內心。」

(中時 )