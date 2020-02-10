餐飲業與旅遊業及工業等相關產業，傳出因新冠肺炎疫情影響，將讓員工放無薪假，台中市府勞工局10日表示，目前還未有一家業者向市府提出無薪假申請，目前已派員至傳出要實施無薪假的業者說明實施減少工時相關規定，強調工時工資等勞動條件變更，應經勞資雙方協商合意，雇主不得片面決定減少工時、調降工資。

勞工局指出，業者如要實施無薪假，相關高階經理人、股東必須減薪，與勞工達成協議，完成法制規定程序，市府也因應如有工廠或業者要實施無薪假，可以提供充電再出發計畫，讓員工到職訓等單位受訓，提供1小時158元最低工資的補助，也與銀行溝通，不要對若實施無薪假的業者，做出「

雨天收傘」的措施。

業者與勞工協議減少工時案件，即一般所稱「無薪假」，此次疫情來勢洶洶，勞工局向業者說明，若雇主確實因景氣或疫情造成生意衰退因素影響，與勞工協商減少工時，應依規定向勞工局通報，且不得低於基本工資。

勞工局強調，雇主如確實因受景氣影響，導致停工或減產，應優先考量採取減少公司負責人、董事、監察人、總經理及高階經理人的福利、分紅等措施；如仍有與勞工協商減少工時及工資的必要時，宜先與工會（勞資會議）協商，並經與個別勞工協商合意後，簽訂「勞雇雙方協商減少工時協議書」，且應事先向勞工局通報，勞工局將適時輔導勞雇雙方合法實施無薪假。

此外，雇主若減少工時或停工原因明顯非受景氣影響，應依原勞動契約給付工資。若確實因經濟不景氣，有減少工時、降低工資必要者，除應符合勞動法令外，針對按月計酬全時勞工，每月工資仍不得低於基本工資；實施減少工時及工資期間，以不超過3個月為原則。

(中時 )