新北市家扶中心8日於遠東百貨板橋中山店舉行「用愛補位」鼠來寶新春義賣，為弱勢孩童籌募助學金，受新冠肺炎NCP影響，減緩民眾外出意願，攤位前門可羅雀。（新北市家扶中心提供／葉書宏新北傳真）

教育部統一將學校開學延至25日，新北市家扶中心8日於遠東百貨板橋中山店舉行「用愛補位」鼠來寶新春義賣，為弱勢孩童籌募助學金，受新冠肺炎影響，減緩民眾外出意願，攤位前門可羅雀，今年義賣收入僅7000多元，讓社工同仁感到無比憂心。

家扶基金會為協助弱勢孩子籌募助學金3日至9日止，全台家扶中心舉辦共63場「用愛補位」鼠來寶新春義賣。

新北市家扶中心主任林夢萍表示，今年義賣活動，雖受到疫情的影響，收入大幅減少，但弱勢孩童在就學上的需求，卻未因此而減少，呼籲社會大眾在關注防疫的同時，也能關懷弱勢家扶兒成長的需求，民眾可利用線上捐款的方式，幫助兒少安心上學。

林夢萍提到，目前扶助家庭約2100戶、4000名弱勢兒童，弱勢家庭期待子女能透過學習，增加知識、儲備能力、翻轉貧窮。然孩童求學的過程中，因經濟困境帶來不少貧頸與考驗，為幫助弱勢孩子補足學習資源，中心發起「安心上學計畫」，盼社會大眾成為弱勢孩童求學路上的點燈人。

(中時 )