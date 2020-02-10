綜合日本NHK、共同社、路透社、富士新聞網等報導，「鑽石公主號」所屬的「公主郵輪」公司今（10）日稍晚發布聲明指出，暫時停靠在橫濱港進行隔離防疫的「鑽石公主號」郵輪再確診66個2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）病例，使得這艘郵輪總確診病例數上升至136例。

日本放送協會（NHK）報導，由傳染病預防的專門醫師與護理師等組成的日本環境感染學會，將於明天派遣調查小組登船。

調查小組成員主要以過去在避難所等地負責傳染病預防專家為主，登上鑽石公主號後將調查船上人員的生活環境，及包括消毒雙手等基本防疫對策是否適當等。

特別是船組員，由於在相同房間生活，且在船艙內移動的機會很多，調查小組將詳細調查。

日本厚生勞動省今日稍早公布的數據指出，「鑽石公主號」新確診病例數為60。

公主郵輪也公布新確診患者國籍分布，分別為45名日本公民、11名美國人、4名澳洲人、3菲律賓人、1加拿大人、1烏克蘭人。

鑽石公主號9日才爆出船上百名乘客表示出現發燒等身體不適症狀，日本厚生勞動省隨後對當中數十名、曾和先前確診病患接觸過的乘客進行檢疫，當天新增6名確診病患，當中有5人為船上工作人員，因此截至昨日，該郵輪確診病例共計70人，再加上今日的66例，總病例數來到136。

日本環境感染學會將基於調查小組調查結果，跟鑽石公主號的船公司及厚生勞動省等單位商議，給予就必要防疫對策提供建議等協助。

日本環境感染學會理事長吉田正樹說，船上無疑正發生群聚感染，他們希望能透過學會力量給予協助，希望避免感染繼續擴大，也不要出現重症患者。

另外，雖然厚生勞動省日前表示，船上人員觀察期從5日起算2週，也就是至少得待到19日才能下船，但厚生勞動大臣加藤勝信今天說，正在研究是否在全部人員下船前進行病毒檢查。

(中時電子報)