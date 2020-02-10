視察社區 習近平首次公開戴口罩 19:242020/02/10 旺報 陳君碩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中共總書記習近平10日視察北京防疫工作，首次公開戴上口罩。(取自新華視點) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中共總書記習近平10日視察北京防疫工作，首次公開戴上口罩。(取自新華視點) 中共總書記習近平10日視察北京防疫工作，首次公開戴上口罩。(取自新華視點) 大陸全面防控疫情，中共總書記習近平10日在北京調研北京的防疫工作時，首度公開戴上口罩，也配合工作人員量體溫。 新華觀點報導，10日下午，習近平在北京調研指導新冠肺炎疫情防控工作。習近平首先來到朝陽區安貞街道安華里社區，瞭解基層一線疫情群防群控、居民生活必需品保障供應等情況，看望慰問社區居民和工作人員。 (旺報 ) #工作 #習近平 #疫情 #北京 #社區 也許您會感興趣 推薦閱讀 受疫情衝擊 香港巴塞爾藝展宣告取消 11:092020/02/07 生活 人行：對疫情嚴重地區加強金融支持 11:002020/02/07 財經 陸財政部：已安排疫情防控資金667.4億人民幣 11:152020/02/07 財經 「口罩不要買有毒」？無業男散布假訊息遭送辦 17:222020/02/07 社會 協同作戰 砸2870億防控 1.2兆優貸紓困 04:102020/02/08 財經焦點 防疫捐贈 台商可依法抵減稅務 04:092020/02/09 焦點新聞 疫情操作 大陸惱火 04:092020/02/09 論壇廣場 紐時：疫情衝擊僅次六四 習仿效毛鄧解危 17:252020/02/09 國際 新型肺炎蔓延 陸發改委為發行新企業債開「綠燈」 16:442020/02/09 財經 疫情嚴峻 BAT無奈在家辦公 04:102020/02/10 全球財經 兩岸熱門新聞 2020武漢》首都北京「封城」！陸網友問出「關鍵難題」？ - 兩岸 2020武漢》上海宣布「封城」！陸四大直轄市疫情全面淪陷 - 兩岸 比李文亮還早 首位吹哨人：壓力大不後悔 - 兩岸 焚燒1.4萬具屍體？武漢出現高濃度二氧化硫 證實是假消息！ - 兩岸 習近平去哪兒？10日在北京指導肺炎疫情防控工作 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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