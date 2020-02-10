中共總書記習近平10日視察北京防疫工作，首次公開戴上口罩。(取自新華視點)

中共總書記習近平10日視察北京防疫工作，首次公開戴上口罩。(取自新華視點)

大陸全面防控疫情，中共總書記習近平10日在北京調研北京的防疫工作時，首度公開戴上口罩，也配合工作人員量體溫。

新華觀點報導，10日下午，習近平在北京調研指導新冠肺炎疫情防控工作。習近平首先來到朝陽區安貞街道安華里社區，瞭解基層一線疫情群防群控、居民生活必需品保障供應等情況，看望慰問社區居民和工作人員。

(旺報 )