「民歌45高峰會」10日練團彩排，對於武漢肺炎持續延燒，施孝榮及殷正洋均表示不擔心疫情影響演唱會，對政府抗疫表現給予肯定，殷正洋說：「對政府有信心，加上台灣人素質很好。」施孝榮也表示：「主辦單位當天會做好防護措施，進場前量體溫、噴酒精消毒！我相信喜樂是良藥，大家開開心心來聽演唱會，絕對是最好的防禦。」

王海玲、王瑞瑜、葉佳修、李明德、于台煙及邰肇玫今到場排練，對於開唱前護嗓措施，施孝榮要求大家練唱以外的時間儘量待在家，少出門多運動，「謹慎小心，平常心過日子就好」；施孝榮原訂演唱會結束，26日飛美國參加活動，因疫情影響延後，殷正洋也有近5場活動取消，唯獨于台煙未受影響，她慶幸表示：「因為活動剛好都在戶外，目前都沒有取消。」

葉佳修因罹患肺癌去年5月開刀切除左上肺葉，術後復原狀況良好，今彩排時精神飽滿，施孝榮笑說：「葉大哥平常有打足球，健康狀況很OK，沒問題！只怕他演唱會當天唱到超時不下台。」邰肇玫3年前發現胸部長腫瘤，開刀休養逐健恢復健康，目前攻讀佛光大學傳播系碩士學位的她，今現身容光煥發，開心透露近期即將畢業。「民歌45高峰會」23日在台北國際會議中心舉行，購票或因應疫情有退票等相關需求，可洽寬宏售票系統。

民歌45今練團。（寬宏藝術提供）

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