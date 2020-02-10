鑽石公主號確診數 已累積破百人 19:272020/02/10 中時 吳、筱涵 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 公主郵輪「鑽石公主號」今接獲日本衛生當局通知，再新增66人檢測出新型冠狀病毒陽性反應，包括4名澳洲籍、1名加拿大籍、1名英國籍、45名日本籍、3名菲律賓籍、1名烏克蘭籍和11名美國籍，依疾管署統計目前已達到130人確診病例。 由於目前仍在14天隔離期的早期階段，因此研判此66名旅客案例是在隔離前感染，公主遊輪表示會遵從日本厚生省的離船方案，盡快為確診旅客提供後續醫療服務，該郵輪除非有其他無法預期的情況發生，所有人員將於船上隔離至2月19日。 (中時 ) #隔離 #鑽石公主號 #確診 #66 #旅客 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》全球疫情不斷更新／大陸地區病例數40249例 鑽石公主號暴增60例確診 00:242020/02/06 生活 郵輪恐成防疫缺口 時力籲盡速查清確診旅客身分及動線 12:262020/02/06 政治 武漢肺炎台灣首例痊癒 中市30多人解除居家隔離 16:142020/02/06 生活 武漢肺炎台灣增2例確診 首例確診已出院 16:102020/02/06 生活 指揮中心明天登寶瓶星號篩檢 若有陽性個案將留船隔離 21:572020/02/06 生活 陸稱確診台商是假的 陳時中：有科學證據才會確診 19:032020/02/07 生活 確診病例疑雲 武漢台辦七問衛福部 19:192020/02/08 兩岸 質疑包機返台確診 陸7問衛福部 04:092020/02/09 焦點新聞 武漢台辦7問確診病例 04:102020/02/09 兩岸要聞 新冠肺炎第18例無症狀卻確診 陳時中：研議擴大採檢標準 16:562020/02/09 生活 生活熱門新聞 台灣疫情守得住嗎？命理師連擲10幾個筊結果驚人！ - 生活 台灣疫情會失守？唐綺陽揭關鍵影響 這星座注意健康 - 生活 好市多連這物品都被掃貨 網友：真的無言了 - 生活 說明口罩分配 指揮中心20：00開記者會 - 生活 周四再變天 專家：這天恐急凍達寒流等級 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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