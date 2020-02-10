公主郵輪「鑽石公主號」今接獲日本衛生當局通知，再新增66人檢測出新型冠狀病毒陽性反應，包括4名澳洲籍、1名加拿大籍、1名英國籍、45名日本籍、3名菲律賓籍、1名烏克蘭籍和11名美國籍，依疾管署統計目前已達到130人確診病例。

由於目前仍在14天隔離期的早期階段，因此研判此66名旅客案例是在隔離前感染，公主遊輪表示會遵從日本厚生省的離船方案，盡快為確診旅客提供後續醫療服務，該郵輪除非有其他無法預期的情況發生，所有人員將於船上隔離至2月19日。

(中時 )