農曆除夕當天，高雄市長韓國瑜透過預錄影片向民眾拜年，並透露「2月到3月將有1個重大消息要宣布」，引發各界猜測；據了解，這個重大消息就是高市府將推動「滿天星計畫」，投入資源培養年輕人，補助大專校院學生、優秀公教警消人員出國研習，市府預計11日上午開記者會宣布計畫施行細節。

高市府稍早發出明日市政行程，11日上午11點將舉行「飛躍一百★滿天星計畫」記者會，並簡要預告記者會內容將提及滿天星計畫分2階段進行，第一階段針對大專院校學生，今年可送第一批滿天星計畫的學生成員出國。

第二階段則於明年開始辦理，市府將挑選優秀的公教警消人員，讓他們出國研習、見習，與世界各地的朋友交流，拓展國際視野。

韓國瑜參選總統期間，特別強調台灣栽培下一代的重要性，政見發表會上特別提出有史以來最大的人才建設行動，他暫時取名為「滿天星計畫、大光明計畫」，推動台灣年輕人跟國際接軌，辦理方向即包括補助大學生、碩士生出國當交換學生1年，鼓勵45歲以下軍公教警消人員出國等，選舉雖然落敗，但他仍指示市府青年局等相關單位研議，在高雄小規模推行。

(中時 )