由吳念真監製、擔任配音的人文紀實節目《真世代》，造訪台灣大小鄉鎮，記錄庶民故事。圖為位於彰化市的盲眼小學生沈佳叡，與菜販萬生伯，兩人雖然年齡差了很多歲，但很有話聊，因一次市場導覽而成為忘年之交。（公共電視提供）

由吳念真監製、擔任配音的人文紀實節目《真世代》，造訪台灣大小鄉鎮，記錄庶民故事。圖為位於台中梨山的郵差先生，在送信時居民不忘回贈食物，充滿台灣人情味。（公共電視提供）

有「台灣最會說故事的歐吉桑」之稱的吳念真，近期擔任監製、配音的人文紀實節目《真世代》即將登場，造訪台灣50個鄉鎮，記錄庶民故事，吳念真表示，「網路時代，讓人與人之間的關係不一樣了，既然每個人都把網路當作生命無法割捨的一部分，那麼我就和大家一起以新的表達方式，重新體驗地方情感，過有溫度的生活。」

吳念真回憶，1999年他的節目《台灣念真情》收播時，遇上921大地震，「那些年去了很多地方，拍了很多東西，但那些人事物，在一夕之間，全都消失了。這21年來，消失成為生命裡重要的節奏，誰不見了，什麼事物不見了，但有消失的事，也有新出現的事，包括新世代、新的平台，我想和大家一起走出去，再一次體驗這塊土地裡的人情。」

《真世代》由台數科集團製作，從籌備到拍攝花費3年多時間，造訪台灣50個鄉鎮，訪問400多人，最後收錄近200多位庶民生命故事，展現台灣人的生活面與文化面。

吳念真表示，其中有一集「心之所在，就是故鄉」，讓他特別有感，「那位越南新住民媽媽，一次考取6張職業駕照，個子那麼小，但考了很多駕照、證照，她是多麼努力地生活，充滿鬥志。」

此外，還有一位來自大陸武漢的彰化王功媳婦，也令吳念真佩服，「她在偏鄉從事美術教學，但她剛嫁到台灣時，整個海邊村落都講台語，她完全聽不懂。但她們還是很堅強地生存下來。當她們成為母親之後，就不分自己是哪裡人了，為母則強，女性特質全部顯現出來。」

吳念真表示，這些努力生活的人們，很能鼓舞人心，「對我來說，她們來自越南、泰國、印尼還是大陸，都已不重要，她們都是台灣媳婦。我在配音的時候，每當提到『她們都是我們（台灣）的媳婦』時，我感覺更捨不得，覺得應該更疼惜這些媳婦。」

《真世代》共有13集，將於2月12日起，每週三晚間9點在公視頻道、LINE TV網路OTT平台、台數科集團CH20聯合首播。

(中時 )