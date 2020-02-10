瓦城泰統集團（瓦城，2729）受惠展店效益與春節連假帶動聚餐效應加持，一月營收達5.46億元，年增48.69％創單月歷史新高，持續維持高成長，展現類股股王氣勢。

展望後市，為維持營運動能並讓客人安心，因應新冠肺炎疫情，瓦城集團要求兩岸139家門店，全面守護顧客貫徹「食在安心 美味加分」應對措施，而為兼顧同仁健康與顧客需求，全面加強同仁自主健康管理，服務全程配戴口罩並定時手部酒精消毒，除協助顧客入座前消毒，用餐環境及廁所空間皆定時進行細部消毒，食材來源及烹調皆全程嚴格控管衛生、餐具全面高溫清潔，以提供顧客最安心之用餐環境。在大陸地區則配合當地的防疫政策，隨時掌握可能因公共衛生管制所造成的影響。

為搶宅食商機，瓦城持續透過外送平台服務提供信賴美味，更主動積極要求與既有合作外送平台共同加強防疫工作包含外送員自主管理檢測體溫、全程配戴口罩與消毒，以維護食品安全，提供消費者最安心之餐點品質。瓦城表示，由消費者對品牌信賴，近期公司外送業務較往常成長，使二月份營運動能暢旺。

瓦城一月營收成長主因於展店效益，2019年已展店19家，店數較2018年成長達15％，包含旗下「瓦城泰國料理」、「時時香RICE BAR」「大心新泰式麵食」等各主力品牌店數齊步推進，與全新品牌「月月Thai BBQ」問市，加上受惠今年春節連假七天，使集團一月份營收破5億元、達5.46億元，再創歷史新高。

瓦城泰統現為全台最大東方餐飲連鎖集團，過去營運績效皆踏著穩健的步伐向上，EPS每年維持正向成長、現金股息配發率近五年來平均接近90％。持續受惠展店效益及既有店穩健表現下，集團同步展現對成本費用精準控管，2020年營運整體表現具有高度信心。

(工商 )