曾沛慈日前開工，與師妹關詩敏帶著食材到公司親手煮元宵與同事們暖心相聚；春節與家人相聚的曾沛慈，從小年夜開始天天都有行程，全家人從北玩到南，踏遍宜蘭及台南等地，其間也穿插到親戚家拜訪走春；除了出門玩樂，她戲稱自己今年首度化身家政婦，「會幫忙買早餐、打掃、整理」，自嘲「真的長大了」。
曾沛慈去年推出新專輯《謎之音》，更以戲劇《我們與惡的距離》一舉拿下第54屆金鐘獎最佳女配角獎殊榮，收獲豐碩；為了感謝家人及同事辛勞，曾沛慈把拿到金鐘獎的獎金全部額外加碼包進紅包裡，豪氣分享自己的好運。
今年將推出新作品的關詩敏，年前趁空檔帶家人逛年貨大街，體驗春節氣氛；因今年遇上新型冠狀病毒疫情來襲，為了安全著想，關詩敏的媽媽及外婆留在新加坡，取消原訂來台計畫，她則與爸爸、妹妹在台灣過年，一家人分隔兩地全靠視訊團圓；曾沛慈與關詩敏都非常關切疫情，和家人朋友到人多的地方或密閉空間時，隨時戴好口罩，並落實勤洗手等防疫措施，不敢鬆懈。
(中時 )
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