因應武漢肺炎疫情造成的國內產業衝擊，立法院國民黨團今（10）日提出「2019年新型冠狀病毒紓困暨暫行條例草案」，國民黨團書記長蔣萬安表示，朝野各黨應及早提出對應法案，儘速開議理性討論形成共識，加快審查效率，協助人民與產業度過景氣寒冬。

蔣萬安表示，面對武漢肺炎疫情的快速蔓延，疫情一定會比過去SARS帶給台灣更嚴峻的經濟影響，唯有政府與民間齊心，共同防治，才能確保所有台灣人民的安全，政府應提早未雨綢繆，期盼不分朝野，捐棄歧見，共同支持紓困條例的立法，讓國人看到具體承諾，安定產業民心。

國民黨版紓困條例有6大重點，包含對防疫相關人員的補助與津貼、對受疫情所影響的產業提供紓困貸款以及補貼、明訂防疫照顧假要件與相關補貼、強制隔離的給假與津貼、獎勵研發疫苗成功團隊及編列500億元特別預算，支應紓困所需經費。

國民黨團總召林為洲表示，希望在週4朝野協商時，就能夠盡快訂出開議的日程，目前其他在野黨都有類似的想法，都希望有特別預算來共同面對防疫。

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(中時電子報)