武漢肺炎防疫期間，共機仍派多架軍機繞台，總統蔡英文今（10）日表示，在這段時間大家最在意的事情是防疫，中國疫情受到全世界關注，在這個時候做這些軍事的動作確實是沒有意義，也沒有必要。蔡總統強調，共機繞台的整個過程當中，國軍F-16戰機都全程伴飛監控，也會持續監控整個臺海狀況。，請國人放心。

蔡英文今天出席「2020 ICF Top7國際智慧城市頂尖論壇」，會後接受媒體訪問時指出，「世界衛生組織」（WHO）擬邀請台灣「線上參與」，未來也將持續爭取「實質參與」；蔡英文也特別感謝這段時間以來有很多友邦與主要國家發言支持台灣。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前公開演說，列舉多項有關中國打壓我國與美國州政府交流的事例，提醒各州州政府勿因中國經濟利誘，漠視對美國國家安全、經濟及自由的隱憂。蔡英文總統對此表示，感謝蓬佩奧國務卿仗義執言，提醒美國各州州長不要屈服在中國的壓力之下；她相信，持續地打壓、阻止與臺灣的往來的作法，不但不能夠達到中國自己設定的目標，反而讓大家對中國的印象越來越不好。

蔡英文也呼籲中國，在這個時候，最重要的是趕快把疫情控制住，讓整個區域跟全球面臨疫情的這種緊張狀態，可以緩解下來。

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(中時電子報)