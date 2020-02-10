武漢肺炎疫情擴散導致人心惶惶，搶口罩也幾乎成為「全民運動」，詐騙集團宣稱民眾留言、分享訊息就能贈送口罩，實則是騙取個資，使民眾在不知不覺成為詐騙集團幫兇，基隆市刑警大隊則提醒民眾別輕易上當，填寫個資時一定要確認真偽。

詐騙集團近日在網路上四處貼文，佯稱有2000箱來自法國的口罩，為保護台灣民眾而免費提供，只要留言分享文章就能免費取得1盒，不少民眾見獵心喜，連忙留下個人資料，卻苦苦等待都等不到口罩送來。

警方提醒，提供個資送口罩是詐騙集團騙取個資手法，個資外洩後，可能會有駭客寄勒索病毒到民眾信箱，電腦或是裝置因此中毒受害。民眾也可能變成詐騙集團的口袋名單，詐騙電話接不完。更慘的是照片、姓名被盜用去詐騙他人，不知不覺成了幫兇，呼籲民眾在填寫個人資料前要確認真偽，謹慎為上避免個資外洩。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)