大陸國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任、中國工程院院士鍾南山表示，新型冠狀病毒是跟SARS冠狀病毒「平行的」新病毒。據目前觀察的情況，新冠肺炎的病死率約為2.7%，且患者大多為中老年人，病死率雖然比普通流感強，但遠比SARS冠狀病毒、埃博拉病毒或H7N9流感病毒低。新增的病例若是再下降，那就表明疫情形勢有好轉。

據陸媒《南方日報》報導，最近廣州成功分離當地被感染病例的新型冠狀病毒毒株後，鍾南山就此接受訪問時表示，「根據我們的觀察，發現病毒的傳染性強，但病死率相比其他冠狀病毒並不高。」

報導說，從2月1日開始，廣東新冠肺炎的累計治癒數顯著上升，目前共治癒128例(截至2月9日數據）。此外，確診病例的增加率趨緩。鍾南山表示，根據目前觀察的情況，新冠肺炎的病死率約為2.7%，且患者大多為中老年人，病死率雖然比普通流感強，但遠比SARS冠狀病毒、埃博拉病毒或H7N9流感病毒低。最關鍵的是，新增的病例若是再下降，那就表明疫情形勢有好轉。

鍾南山表示，針對目前廣東仍有部分地方存在談新冠肺炎色變的現象，大部分人只要早期發現後，保證充分的休息，並配合進行治療，就不會有問題，「要重視，但是無需恐懼。」

省疾病預防控制中心主任鄧惠鴻說：「初步來看，病毒在廣東沒有發生變異，這將進一步加強防控的信心，我們更有底氣了！」該中心對31例標本裡面提取的病毒做了全基因組測序，發現跟湖北的病毒株高度同源，意味著病毒尚未出現變異，因此，外防輸入、內防擴散，依然是廣東目前防疫工作應該維持的策略。

據瞭解，由於廣東疫情以輸入性病例為主導，絕大部分患者均為確診病例的密切接觸者，因而廣東的傳染病防控工作採取「圍堵」策略，主要從傳染源的控制、傳播途徑的切斷和易感人群的保護這三個環節去阻斷病毒的傳播。

「我們不能掉以輕心，『圍堵』策略仍要繼續。」中山大學公共衛生學院（深圳）院長、教授舒躍龍說，廣東未雨綢繆，做好了充足準備，但只要疫情還在，早發現、早隔離就要一直堅持下去；要避免高峰突然出現給醫療資源帶來衝擊，造成短期內醫療資源緊缺。

(中時電子報)