亞太航空公司協會警告，由於新型冠狀病毒危機，亞洲航空業者恐面臨預期成長「大幅」削減。同時隨著越來越多公司取消參展，使得原本已縮水的新加坡航空展更加黯淡無光。

新加坡航空展將於明天登場，16日落幕，展覽中心空出不少攤位，這些原本是中國企業和其他公司參展的攤位。

受到俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情影響，超過70家廠商決定不參展，這些取消前往的公司包括美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin Corp.）及雷神公司（Raytheon Co.）。

每兩年舉行一次的新加坡航空展，這次因應新型冠狀病毒疫情祭出新的安全措施，疫情也讓航空業者的獲利和對飛機的需求蒙上陰影，今年航空展預料促成的交易將寥寥可數。

在爆發這波新型冠狀病毒疫情前，國際航空運輸協會（IATA）預測，2020年乘客人數將成長4%，貨運量將攀升2%。

然而，亞太航空公司協會（AAPA）總幹事赫德曼（Andrew Herdman）受訪時表示：「就今年的空中運輸預測而言，一切都成了未定之天。」

赫德曼指出：「若檢視取消的定期航班，以及中國境內的航班實際減少50%、60%、70%。幅度可以說很大。」

路透社7日報導，五角大廈縮減了參展的代表團規模，原定參加的國防部主管採購的次長羅德（Ellen Lord）取消前往。

新加坡7日把對新型冠狀病毒的疫情警示調高到橘色等級，與2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）同樣等級，引發當地民眾恐慌前往超市搶購民生用品。

(中央社)