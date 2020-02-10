奇美醫院永康院區院長邱仲慶介紹防疫站內的篩檢房間。（程炳璋攝）

奇美醫院永康院區10日開始在入口設立健保卡與身分證查證站。（程炳璋攝）

只要通過查證無大陸與港澳旅遊史，或經防疫站篩檢過關，就可在手背蓋章通行。（程炳璋攝）

奇美醫院永康院區1月先在急診室外搭設帳棚當臨時發燒篩檢站，最近因應新冠肺炎疫情升溫，再花4天建立設有4個房間的發燒防疫站，10日並要求民眾攜帶健保卡與身分證，在門口查證每位進入民眾的中港澳旅遊史。

奇美醫院永康院區在春節期間設置帳篷式的臨時防疫站，篩檢有發燒症狀的病人，若查出有類似新冠肺炎症狀的患者，就直接送入負壓隔離病房。

因為每次篩檢過程要花4小時，因應疫情升溫，院方加強防疫規格，最近花4天趕工建置更完備的防疫站，新的防疫站動線更完善，並有4間房間作篩檢，有疫情症狀的患者再用救護車送到地下室專用防疫電梯，直接送到10樓的負壓隔離病房。

奇美醫院永康院區10日起並實施健保卡與身分證核對國外旅遊史，過程約5秒完成，沒有大陸與港澳旅遊史的民眾，手背會蓋一個戳章，憑戳章在院內通行。但若有大陸港澳旅遊史者，則婉拒入院。

(中時 )