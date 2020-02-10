鑽石公主號郵輪今日又新增60人感染新型冠狀病毒肺炎，外界擔憂其中是否有台灣人，中央流行疫情指揮中心昨表示，該郵輪所增的60名確診個案並未發現國人，因此目前鑽石公主號上被確診的台灣個案仍維持在1名。

指揮中心監測應變官莊人祥表示，該名確診台灣人目前仍在日本醫院進行隔離治療，由於患者至少要住院隔離滿14天才能離開，因此還需透過駐日代表處協調後續事宜，疫情中心指揮官陳時中則補充，任何確診個案都需維持在地就醫的原則，才能避免擴大傳染，這部分台、日雙方都要充分配合。

目前鑽石公主號上仍有22名台灣人滯留，莊人祥強調，還在參考各國的處理方式，會透過駐日代表處向日方密切聯繫，協調後續事宜，並持續關注是否有新增台灣民眾的確診個案。

而鑽石公主號曾於1月31日停靠基隆，共計2694名旅客入境，因此是否有確診個案下船觀光成關注焦點，莊人祥解釋，實際下船人數與入境人數有落差，還要向日方取得遊客資料才能進行比對確認。

至於北台灣是否會因此暴露在社區感染風險，指揮中心執行官周志浩坦言，這種可能當然有，但目前政府已預設確診個案曾下船觀光進行防疫，盡可能的匡列出可疑接觸者，並公佈1月31日該船遊客的觀光路線提醒民眾注意，因此外界毋須過度擔憂。

(中時 )