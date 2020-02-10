台南市環保局新營區清潔隊在過年期間出勤時，有熱心民眾為了感謝清潔隊員辛苦維護環境清潔，包了3個紅包，趁著隊員忙碌時悄悄放在清潔車上就離開，雖然隊員發現後立刻歸還，但民眾堅持要送，最後環保局將紅包中的600元捐贈給台南市家扶中心助學，讓民眾的好意繼續傳下去。

新營區清潔隊周姓、陳姓及吳姓3位隊員發現紅包後，立刻追上這名熱心民眾，當場婉拒紅包，但民眾堅持不收，把紅包扔擲在清潔車輛上，重複多次後無法拒絕，為了不讓民眾為難，隊員們回到新營區隊後，將紅包交給班長保管，後續依據廉政倫理規範進行登錄並提交政風室處理，環保局決定將紅包轉捐贈台南市家扶中心。

南市環保局指出，清潔隊員平日就很辛苦，年假期間加班清運垃圾，非常感謝鄉親對於清潔隊員辛勞付出的肯定，但為了遵守廉能規定，鄉親們看到清潔隊員時，只要說聲「辛苦了」、「謝謝」就是最大的鼓勵。

對於婉拒紅包的隊員，環保局除了特別嘉許外也記上嘉獎，藉此鼓勵同仁維持優良的道德操守，不辭辛苦為民服務。

(中時 )